Мужчина погиб при попытке сделать селфи во время наводнений в Иране

Мужчина погиб, когда пытался сделать "селфи" на фоне плотины, поврежденной в результате наводнений возле иранского города Джирофт на юге страны.

По данным представителей организации, мужчина пытался сделать фотографию на фоне плотины, когда его смыло водой. Тело погибшего иранца не было найдено, сообщают РИА Новости.

Ливневые дожди, начавшиеся в регионе в пятницу, привели к масштабным наводнениям, тысячи человек вынуждены были покинуть дома, несколько деревень были разрушены. Всего в результате непогоды в разных частях Ирана погибли семь человек.