Дело Майдана: в суды отправлено 220 обвинений

Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook опубликовал инфографику о расследованиях дел Майдана. Обвинительные акты по 220 человек направлены в суд.

"Привлечение к ответственности высокопоставленных организаторов, которые скрываются в РФ, начнем сразу после уточнения закона об особенностях заочного осуждения, который находится в парламенте", - добавил Луценко.

По состоянию на 15 февраля в прокуратурах расследуют 259 дел. Про подозрение объявлено 353 людям, среди них 127 - силовики.