В США сорвалась сделка на $143 млрд

Американская продовольственная компания Kraft Heinz отказалась от планов купить англо-голландского производителя потребительских товаров Unilever за $143 млрд, пишет Bloomberg.

Причины срыва сделки не указываются, а в обнародованном заявлении компаний указывается лишь, что Kraft Heinz "крайне уважительно относится к корпоративной культуре, стратегии и лидерству Unilever".

По данным американских СМИ, менеджмент Unilever оказался недоволен предложением со стороны Kraft Heinz в $50 за акцию.

При этом акции обеих компаний существенно выросли на слухах о будущей сделке. Так, ценные бумаги Unilever выросли на 13%, а акции Kraft Heinz поднялись на 11%, передает korrespondent.net.

Как отмечает Bloomberg, сорвавшаяся сделка могла стать крупнейшим слиянием в пищевом секторе.