Ученые НАСА пришли к выводу, что спутник Земли, как и сотня других космических объектов, могут быть добавлены в список планет солнечной системы.
Наряду со спутниками Сатурна Титаном и Энцеладом и спутниками Юпитера Европой и Ганимедом Луна обладает всем необходимыми признаками планеты, считают отдельные ученые. Алан Стерн, ведущий исследователь миссии НАСА Новые Горизонты, совместно с пятью коллегами, написал обращение о переосмыслении определения «планета».
Одним из ключевых изменений определения является отмена обязательного наличия орбиты вокруг солнца. И если данное предложение будет принято Международным астрономическим союзом (МАС), то солнечная система пополнится сотней планет, передает Моя планета.
«В общественном сознании термин «планета» не подходит для описания иных планетарных тел. Многие представители общественности полагают, что в связи с изменением статуса многие так называемые «не-планеты» станут достаточно интересными, чтобы оправдать научные исследования», — говорят авторы обращения.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возрастет вероятность отравления. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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