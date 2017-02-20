Крупное ДТП с участием двух автобусов в Турции, есть погибшие. Видео

Шесть человек погибли и 20 получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов на трассе между городами Ыгдыр и Аралык на востоке Турции.

Столкновение двух рейсовых автобусов произошло по невыясненным пока причинам. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и полиция, пишут РИА Новости. Пострадавшие доставлены в больницу. Некоторые пассажиры все еще заблокированы в автобусах, операция по их спасению продолжается.

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