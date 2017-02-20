Отец или не отец?: Король Бельгии предстанет перед судом

Король бельгийцев Альберт Второй, передавший престол своему старшему сыну принцу Филиппу, как ожидается, во вторник впервые предстанет перед гражданским судом Брюсселя по делу об установлении отцовства.

Столичный суд первой инстанции назначил на 21 февраля слушания по делу Дельфины Боэль, добивающейся признания Альберта Второго ее отцом. Судебная инстанция впервые обязала явиться на разбирательство главу бельгийского монархического дома, сообщают РИА Новости.

Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта Второго вправе добиваться установления отцовства c его стороны.

Информацию о вызове в суд Альберта Второго ранее подтвердил его адвокат Ален Беренбум, добавивший, что в слушаниях также примут участие Дельфина Боэль и ее юридический отец Жак Боэль.

В ноябре 2014 года суд первой инстанции Брюсселя делегировал Конституционному суду Бельгии вынесение решения относительно законности требований Дельфины Боэль по установлению отцовства.

Высшей судебной инстанции предстояло решить, вправе ли она добиваться проведения теста ДНК с целью официального признания ее незаконнорожденной дочерью 82-летнего монарха.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт Второй, как действующий глава государства, пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.

Мать Дельфины Боэль, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она внебрачная дочь монарха. Связь тогдашнего принца Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал.

Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.