Водовоз в Африке спасает диких животных от засухи

В царстве зверей в землях кенийского национального парка Западный Цаво самым желанным гостем стал водовоз. Слоны, буйвол, антилопы и зебры сбегаются со всех окрестностей, когда Патрик Килонзо Мвалуа приезжает и привозит 15 000 т пресной воды. Животные приходят на уже знакомый звук мотора.

«Там совершенно нет воды, поэтому животные зависят от людей. Если мы им не поможем, то они умрут», — говорит Мвалуа. Ежедневно он проезжает по самым засушливым частям парка и наполняет водой пересохшие источники. Часто источники, предусмотрительно укрепленные бетоном, засоряются, Патрик обвиняет в этом буйволов. А иногда он просто поливает иссушенную землю.

«Животные валяются в грязи, избавляясь от клопов и блох», — говорит мужчина.

Идея развозить воду возникла у Патрика после того, как климат в регионе поменялся. По словам фермера, в прошлом году осадков почти не было, поэтому многие животные погибли из-за засухи.

В промежутках между поездками Мвалуа руководит проектом по сохранению дикой природы. Проект носит название «Добровольцы Цаво». Он посещает школы, ведет беседы с учениками, рассказывая о том, что дикая природа — это их наследие, передает Моя планета.

В прошлом году он начал арендовать грузовик для доставки воды по разным районам национального парка, сейчас его цель — увеличить количество автотранспорта для более широкого охвата.

В своем стремлении помочь животным он не одинок. Патрик нашел поддержку в США, где три женщины, никогда не встречавшие его, помогают ему развозить воду. Они организовали веб-сайты для сбора пожертвований. Им уже удалось собрать $18 000, и они надеются в ближайшее время купить новый грузовик.