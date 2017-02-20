Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с правоохранительными органами разоблачили в Москве банду интернет-мошенников, которые вместо заказанных компьютеров и смартфонов отправляли по почте покупателям кирпичи и стаканы, сообщает пресс-служба "Почты России".
Мошенники регулярно открывали онлайн-магазины компьютеров, мобильных телефонов и другой техники. Эти сайты, как правило, существовали не более месяца, а заявленные там цены были существенно ниже рыночных, что и привлекало клиентов, передает РИА Новости.
"Однако в почтовых отправлениях клиентам приходили кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара", — уточняет "Почта России". Таким образом, мошенникам удалось обмануть тысячи россиян на десятки миллионов рублей.
Люди, оплатившие дорогостоящую покупку наложенным платежом, но получившие посылку "с разным хламом", нередко предъявляли претензии почтовым работникам. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники сдавали посылки для отправки в столичных отделениях связи в закрытом виде, без описи товарных вложений. "Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше шести миллионов рублей", — добавили в организации.
Персональные данные отправителей и людей, регулярно получавших наложенные платежи за эти посылки, были переданы в правоохранительные органы. В результате одну из подозреваемых удалось схватить непосредственно на почте после получения очередного перевода за посылку с камнями.
Сейчас же по делу проходит уже пять подозреваемых, им грозит до пяти лет заключения.
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Би-би-си, Сеул