Ушла из жизни народная артистка России Светлана Карпинская

Народная артистка России Светлана Карпинская умерла в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни.

Светлана Карпинская сыграла в более чем двадцати фильмах, в том числе исполнила главную роль в картине Эльдара Рязанова "Девушка без адреса", напоминает РИА Новости.

С 1963 года актриса работала в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова, где сыграла свыше 50 ролей, сотрудничала с режиссерами Петром Фоменко, Романом Виктюком и другими.