Трех работников шахт уволили за "липовые" дипломы

Три работника угольных предприятий в Кемеровской области осуждены за использование фиктивных дипломов о профобразовании и лишены постов, причем все они отвечали за обеспечение безопасности на предприятиях, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, подделки выявила Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, которая в сентябре 2016 года проверяла исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Оказалось, что с "липовыми" дипломами о профессиональном образовании работали главный механик шахты ЗАО "Распадская-Коксовая", заместитель директора по капитальному строительству и горный мастер ООО "Шахта имени Тихова", сообщает РИА Новости.

"Все работники, предоставившие фиктивные дипломы, отвечали за обеспечение безопасности на угледобывающих предприятиях, обязательным требованием к их назначению на должности является наличие профессионального образования. Таким образом, деятельность неквалифицированных специалистов не могла гарантировать безопасные условия производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прокурорской проверки все незаконно принятые на работу были уволены. Кроме того, они стали фигурантами трех уголовных дел по статье "использование заведомо подложного документа".

Как уточнили в надзорном ведомстве, всех троих — теперь уже бывших работников — признали виновными, им назначено наказание в виде штрафов в размере от 7 до 25 тысяч рублей.