Обыски в Кишиневе: обнаружена контрабанда на два миллиона леев

Контрабандную обувь и галантерею на сумму более двух миллионов леев нашли при обысках в восьми торговых точках в Кишиневе.

По данным следствия, товар завезли в Молдову через Приднестровье, без уплаты таможенных сборов. Как сообщили в Таможенной службе, один человек был задержан.

Дело, открытое по статье "контрабанда в особо крупных размерах", ведет Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Виновным грозит до десяти лет тюрьмы.

