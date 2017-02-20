В Воронеже наледь упала с крыши на женщину с ребенком

Пожилая женщина в Воронеже попала в больницу после того, как на нее и коляску с ребенком упала с крыши дома глыба льда.

В понедельник утром наледь с крыши упалла на коляску и пожилую женщину. Ребенок не пострадал, его отнесли домой, а бабушку в больницу повезли, пишет РИА Новости.

У пожилой женщины травма головы. В настоящий момент ее осматривают врачи больницы "Электроника".

В мэрии города случившееся никак не прокомментировали.

В Воронеже это не первый с начала года случай, когда люди получают травмы в результате падения наледи с крыш.

В середине января 22-летняя девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии после того как ей на голову с крыши четырехэтажного дома по улице Кольцовская в самом центре Воронежа упала сошедшая с крыши глыба льда.