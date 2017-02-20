Мужчина поджег психбольницу, чтобы уничтожить записи о себе

Житель Волгоградской области, который работает в службе безопасности одного из предприятий, поджег психиатрическую больницу, пытаясь уничтожить результаты своего обследования на наркотики.

На записях камер видеонаблюдения полицейские увидели, как в больницу вошел неизвестный мужчина в маске.

"Угрожая медперсоналу травматическим пистолетом, неизвестный облил из принесенной с собой канистры с лекговоспламеняющейся жидкостью два кабинета и совершил их поджог, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

Из больницы были эвакуированы пять человек, никто не пострадал, но огонь уничтожил имущество в помещениях. По подозрению в поджоге полицейские задержали 24-летнего сотрудника службы безопасности одного из волгоградских предприятий. Оказалось, что накануне ночью мужчину за рулем автомобиля задержали сотрудники ГИБДД, подозревая, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское исследование.

"На следующее утро молодой человек вновь прибыл в Волжский в ту больницу, где находились документы, подтверждающие состояние его наркотического опьянения, и совершил поджог", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Также в ходе обыска полицейские обнаружили дома у поджигателя три незарегистрированных травматических пистолета и обрез охотничьего ружья, после чего также начали процессуальную проверку. Подозреваемый арестован.