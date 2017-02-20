Омский таксист отомстил клиенту-"зайцу", начато уголовное дело

В Омске возбудили уголовное дело в отношении таксиста, который запер не заплатившего за проезд пассажира в багажнике и заставил его облить лицо зеленкой. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России.

По версии правоохранительных органов, 12 февраля в поселке Береговой двое пассажиров не стали платить 950 рублей за проезд. Они попытались скрыться. Таксист догнал одного из них, 25-летнего мужчину, ударил его палкой по ноге и запер в багажнике Toyota Corolla. Затем отвез обратно в Омск, заставил облиться зеленкой, снял все это на видео, после чего отпустил.

В отношении 22-летнего водителя такси следователи возбудили уголовное дело по статье о "незаконном лишении свободы". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает РИА Новости.