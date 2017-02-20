Киргизия запросила у Турции $2,8 миллиона компенсации после крушения Boeing

Правительство Киргизии запросило у турецкой стороны 2,8 миллиона долларов в качестве компенсации материального ущерба, нанесенного авиакатастрофой турецкого Boeing.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" в Бишкеке и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта.

На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 местных жителей, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов поселка.

Во время встречи с жителями жилого дачного поселка, пострадавшего от падения самолета, Абулгазиев отметил, что правительство "направило турецкой стороне официальное письмо с указанием суммы по возмещению материального ущерба", нанесенного Киргизии, в том числе гражданам, пострадавшим в результате авиационной катастрофы.

"С первых дней трагедии с турецкой стороной велись переговоры по возмещению ущерба. По нашим подсчетам, сумма материального ущерба составляет 195 миллионов сомов (2,8 миллиона долларов)", — заявил он.