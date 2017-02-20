Lamborghini готовится объявить о загадочном рекорде

Осенью прошлого года компания Lamborghini со своим новейшим суперкаром предприняла попытку побить абсолютный рекорд Нюрбургринга. На осмысление попытки у итальянцев ушло несколько месяцев: очередная модификация Huracan дебютирует в Женеве уже в статусе рекордсмена.

Lamborghini распространила видеотизер, демонстрирующий некоторые моменты заезда неизвестной пока версии суперкара Huracan по трассе Нюрбургринг. Судя по тизеру, суперкару удалось установить на треке некий рекорд, однако, какой именно – пока не уточняется. В Lamborghini некоторое время назад утверждали, что в состоянии установить новый стандарт трассы для серийных автомобилей – сейчас лидером в этом соревновании считается Porsche 918 Spyder, одолевший круг по Нюрбургрингу за 6 минут и 57 секунд.

Кроме того, до сих пор не объявлено, какая именно версия Huracan принимала участие в заезде. По предварительным данным, речь идет о новой модификации Huracan Performante, которая получит более мощный мотор, облегченный кузов, активные аэродинамические элементы, новую выпускную систему, более быструю коробку передач и специально для нее разработанные покрышки. Предполагается, что итальянцы смогли добиться от 5,2-литрового V10 более 620 л.с, отмечает АвтоВести.

О своем рекорде Lamborghini собирается объявить через глобальную Сеть 23 февраля. Вероятнее всего, одновременно компания расскажет и о суперкаре, этот рекорд установившем. "Живая" же премьера нового Huracan состоится в марте на выставке в Женеве. К слову, там же американец Джеймс Гликенхаус представит собственный суперкар SCG 003S, который также претендует на рекорд Нюрбургринга: утверждалось, что дорожная версия трекового болида от Scuderia Cameron Glickenhaus сможет проехать круг по знаменитой трассе примерно за 6 минут и 30 секунд.