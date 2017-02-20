Минская резня бензопилой: обвиняемый полностью признал вину

Подросток, обвиняемый в нападении с бензопилой и топором на работников и посетителей одного из минских торговых центров, полностью признал свою вину в суде. В ходе начавшегося в понедельник в Минском городском суде слушания обвиняемый Владислав Казакевич сказал: "вину признаю полностью".

Уголовное дело несовершеннолетнего жителя Минска, напавшего с бензопилой на сотрудников и посетителей ТЦ в белорусской столице, поступило в суд в конце декабря.

По данным следствия, вечером 8 октября 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в ТЦ "Новая Европа" с заведенной бензопилой.

Первой посетительнице, которую Казакевич попытался убить, удалось убежать. После этого подросток бензопилой и топором-кувалдой убил женщину 1973 года рождения, еще двум женщинам он причинил телесные повреждения различной степени тяжести, напоминает Вести.ру.

Нападавший вскоре был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции.

Ранее пресс-служба Следственного комитета Белоруссии сообщила, что, помимо нападения в ТЦ, следствием установлен факт подготовки обвиняемым убийства двух и более лиц 7 октября 2016 года в одном из вузов в Минске.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступлений Казакевич полностью осознавал свои действия. Он обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса Белоруссии.