Полиция Дубая обязала российскую модель не рисковать жизнью

Российскую модель, ради фотосессии согласившуюся повиснуть без страховки на руке фотографа снаружи небоскрёба в Дубае, вызвали в полицию в ОАЭ. Там её обязали подписать обещание больше не рисковать своей жизнью. Об этом сообщает Reuters.

Как подчеркнул в беседе с журналистами помощник начальника полиции Дубая Халиль Ибрагим аль-Мансури, для городских властей важно избежать практики опасных развлечений, участники которых пренебрегают мерами предосторожности и не получают никакого предварительного разрешения.

Ранее видео 23-летней Виктории Одинцовой вызвало неоднозначную реакцию: одни комментаторы восхитились храбростью девушки, другие сочли её поступок глупостью и неоправданным риском. Ролики в инстаграме и на YouTube за три недели суммарно посмотрели более трёх миллионов раз, отмечает tjournal.ru.