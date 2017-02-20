Продажи оружия в мире достигли максимума со временен "холодной войны"

Продажи оружия в мире достигли наибольших масштабов со времени окончания "холодной войны". Об этом говорится в отчете стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI).

Исследователи также выяснили, что объем рынка вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4% в сравнении с предыдущим пятилетним периодом, сообщает nv.ua.

В пятерку крупнейших экспортеров оружия в мире вошли США, Россия, Китай, Франция и Германия.

Оружие из этих стран в основном приобретают покупатели в странах Азии и Океании, а также в страны Ближнего и Среднего Востока.

Крупнейшие импортеры оружия в мире - Индия и Саудовская Аравия.