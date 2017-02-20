В Китае создали дроны с огнеметами

Оборудованный огнеметом беспилотник используется для уборки мусора с высоковольтных линий электропередач.

Технология была успешно опробована в китайском городе Санъян, пишет nv.ua.

Такой дрон с восемью винтами используется сотрудниками энергогенерирующей компании Китая для того, чтобы избавиться от полиэтиленовых пакетов и другого мусора, который застрял на ЛЭП в местах, до которых непросто добраться передвижным автовышкам.

Этим сравнительно небольшим устройством управляют два человека - одному, вероятно, не справится со сложной балансировкой дрона, оборудованного довольно длинной огнеметной трубой и несущего на борту запас топлива.