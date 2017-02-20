Девушка утверждает, что ее уволили с телевидения за чрезмерную красоту

24-летняя Эмма Халс из Лондона обвиняет своего работодателя в том, что ее уволили из-за броского внешнего вида буквально через пять минут после появления на работе.

Англичанку наняла компания UNIT TV, занимающаяся производством телепередач, в качестве сотрудника-фрилансера. Однако уже через пять минут после начала работы ее начальник сказал ей идти домой, потому что ее место на подиуме, а не здесь, передает Вести.ру.

По словам самой Эммы, она пришла в тот день на работу в обычных брюках и блузке, и в ее облике не было чего-либо неподобающего. До этого у нее не было никаких проблем с работодателями из-за внешности.

Владелец компании, со своей стороны, рассказал журналистам, что с сотрудницей было решено расстаться по итогам трехмесячного испытательного срока. По его словам, в работе Халс были моменты, не устроившие работодателя.