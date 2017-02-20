Таиландские монахи подрались с полицией

Монахи таиландского храма Ват Пхра Дхаммакая подрались с полицией, пытаясь защитить обвиняемого в коррупции бывшего настоятеля. Об этом сообщает Reuters.

Стражи порядка прибыли в монастырь на окраине Бангкока, чтобы задержать 72-летнего Пхра Дхаммачайо, которого подозревают в отмывании денег. Ордер на его арест был выдан четыре дня назад.

Правительство потребовало от монахов оказать полиции всю посильную помощь. Однако вместо этого, чтобы затруднить поиски Дхаммачайо, в монастырь стали стекаться толпы верующих и священнослужителей со всего Таиланда. Когда стражи порядка попытались войти в ворота Ват Пхра Дхаммакая, монахи оказали им сопротивление. Возникла потасовка, обошлось без жертв.

Руководство монастыря уже обвинило полицию в нарушении международного законодательства и в ущемлении религиозных свобод, передает Лента.ру.

Комплекс храма Ват Пхра Дхаммакая занимает около 400 гектаров. Нынешнее правительство подозревает его бывшего настоятеля в тесных связях с прежним руководством страны, свергнутым в результате военного переворота в 2014 году.