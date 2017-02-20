В Индии зафиксировали извержение вулкана

Последний действующий вулкан в Индии начал извергать лаву впервые после 150-летнего перерыва.

Первые данные об усилении активности вулкана Баррен на Андаманских островах были получены в январе 2017 года, сообщает nv.ua.

Команда ученых во главе с Абхаем Мудхолкаром из Национального института океанографии в Гоа сообщила, что вулкан активен и извергает не только пепел, как это было последние несколько лет, но и лаву.

"Во второй половине дня 23 января 2017 года, научная команда была занята сбором образцов морского дна в Андаманском бассейне вблизи острова Баррен, когда вулкан вдруг начал извергать пепел. В дневное время наблюдались только облака пепла. Тем не менее, после захода солнца, ученые наблюдали красные фонтаны лавы из кратера, а также горячие лавовые потоки, струящиеся по склонам вулкана", - говорится в заявлении океанологов.

Небольшие извержения с периодичностью примерно в десять минут были зафиксированы и в последующие дни, в частности, в начале февраля. По словам индийских ученых, вулканическая активность сохраняется, поэтому высадка на необитаемый остров Баррен пока представляется слишком опасной.

Лава, извергающаяся из вулкана, потоком спускается прямо в Индийский океан, отчего под водой расстилается своеобразный "лунный пейзаж", образованный черной вулканической породой. Именно поэтому первые образцы лавы с нынешнего извержения собрали океанологи.