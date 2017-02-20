СМИ: YouTube откажется от самого раздражающего рекламного формата

В 2018 году YouTube планирует отказаться от непропускаемых 30-секундных рекламных роликов, которые показываются перед стартом видео. Об этом сообщил Campaign со ссылкой на заявление компании Google, владеющей видеохостингом.

По словам представителей компании, это поможет достичь более эффективного взаимодействия между пользователями и рекламой, то есть поможет вызывать у зрителей меньше раздражения. Вместо 30-секундных роликов компания решила "сосредоточиться на других форматах рекламы".

Как считает издание The Verge, отказ от 30-секундных роликов вовсе не означает, что YouTube полностью откажется от непропускаемой рекламы. Скорее всего, ее длительность просто сократится до 20, 15 или 6 секундных роликов. В любом случае, до конца текущего года посетителям YouTube придется мириться с полуминутными непропускаемыми роликами, передает Вести.ру.