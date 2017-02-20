Не дождалась "того самого": британка выйдет замуж за саму себя

39-летняя жительница британского Ротерема Линн Голлоджи решила выйти замуж за саму себя, потому что так и не дождалась "того самого" мужчину. Женщина планирует организовать торжественную церемонию с гостями и накрытым столом в апреле, а затем уехать на медовый месяц в Рим в одиночестве.

По словам Голлоджи, она устала искать возлюбленного, ей вполне хорошо наедине с собой. "Мне не хочется отношений, и я собираюсь это отпраздновать", — рассказала британка. Жительница Ротерема говорит, что на принятие достаточно радикального решения ее вдохновила серия телешоу "Друзья", героиня которого поступила так же. Родственники Голлоджи с пониманием отнеслись к ее поступку. Близкие помогают женщине подготовить все необходимое для свадебной вечеринки, передает Вести.ру.

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