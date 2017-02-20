Председатель парламента встретился с представителями МВФ

Программа с МВФ проводится ответственно, а предпринимаемые действия сосредоточены на эффективности и прозрачности. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду на встрече с группой экспертов Международного валютного фонда, которые с 14 по 28 февраля находятся с рабочим визитом в Кишиневе.

Спикер отметил, что соглашение МВФ означает не только финансирование, но в первую очередь поддержку во внедрении проводимых реформ. Канду сообщил, что власти разработали повестку дня реформ, которая обсуждалась на совместном заседании правительства и парламента. По его словам, эти две структуры будут продолжать координировать действия для успешного осуществления реформ. 2017-2018 годы станут годами современных подходов, институционального развития и построения.

Он рассказал о действиях, предпринятых для модернизации нормативно-правовой базы в энергетическом секторе, повышению транспарентности процедуры закупок энергоресурсов, и о мерах, принятых в целях укрепления роли и повышения независимости Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в соответствии с международными требованиями.



Андриан Канду поблагодарил экс-главу миссию МВФ Иванну Владкову-Холлар за сотрудничество и поддержку в подписании Меморандума с МВФ.



Новый глава миссии Бен Кельмансон сообщил, что эксперты изучают последние экономические изменения и пересмотрят направление политики, передает Молдпрес.