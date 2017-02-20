В Сирии взорвался автомобиль с российскими военными, погибло 4 человека

Четверо российских военнослужащих погибли и двое получили ранения в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля, который следовал в составе автомобильной колонны сирийских войск.

В Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих, передает ТАСС.

Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики.





