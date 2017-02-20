На Украине задержали чиновника, убегавшего в Крым с тремя миллионами

Главу одного из госпредприятий Запорожской области Украины задержали на пути в Крым. Чиновник пытался скрыться от следствия после того, как его уличили в незаконном завладении почти 3 млн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщают силовики, в 2015 году чиновник заключил ряд договоров купли-продажи биологического актива с частными предпринимателями. По контрактам фермеры получили почти 700 га обработанных и засеянных земельных участков для сельскохозяйственной деятельности.

Однако на самом деле никаких работ на полученных участках не велось, а полученные от сделок почти 3 млн грн директор государственного предприятия присвоил.

Во время осмотра оперативники спецслужбы изъяли у задержанного $6 тыс, передает korrespondent.net.