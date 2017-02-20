Sony будет поставлять аккумуляторы для Samsung Galaxy S8

Южнокорейская Samsung Electronics расширила количество поставщиков аккумуляторов для своего следующего флагмана, Galaxy S8, добавив к поставщика японскую компанию Sony.

Samsung на данный момент заказала небольшую партию аккумуляторов у японского производителя. Ранее компания договорилась с японской Murata Manufacturing и дочерней Samsung SDI о поставке батарей для нового флагмана, пишет РБК.

"Попытка привлечь Sony к сотрудничеству отражает желание Samsung диверсифицировать цепочку поставок компонентов и снизить риски в случае возникновения производственных или других проблем у одного из подрядчиков", - отмечает издание.

Ожидается, что Samsung Galaxy S8 будет выпущен весной этого года.



