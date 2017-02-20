Москвич взял в заложники свою семью

Полицейские ведут переговоры с мужчиной, который взял в заложники свою семью в квартире на Боровском шоссе в районе Ново-Переделкино в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что в квартире на Боровском шоссе, мужчина удерживает свою семью", - сказали в главке.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и ведут в настоящее время переговоры с гражданином.

ТАСС отмечает, что ранее некоторых СМИ сообщили, что москвич, состоящий на учете у психиатра, взял в квартире в заложники жену и троих детей, а также потребовал встречи с дипломатами Китая и Ирана. Тогда в пресс-службе столичной полиции отметили, что мужчина не брал никого в заложники, а просто закрылся и не пускает в квартиру супругу и детей.