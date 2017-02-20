Украинская таможня отобрала у солистки "ВИА Гра" валюты на миллион гривен

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег лишилась крупной суммы после прохождения таможенного контроля в аэропорту «Борисполь». Об идет речь в постановлении Апелляционного суда Киевской области

В марте 2016 года Герцег прилетела рейсом из Алматы (Казахстан). Выбрав «зеленый коридор», певица открыла свою поклажу для досмотра. Таможенники нашли в ее сумке 29,8 тыс. долларов, 12,5 тыс. евро и 15 тыс. рублей. Эти деньги в декларации указаны не были. У певицы отобрали все деньги, кроме разрешенных 10 тыс. евро, передает 368.media.

В апреле Бориспольский суд признал солистку «ВИА гра» виновной и оштрафовал ее только на 1,7 тыс. гривен, но обязал конфисковать деньги. Певица подала апелляцию. В суде она говорила, что деньги ей дал взаймы один знакомый казах, хотя ранее утверждала, что это – подарок от товарища. В итоге, представитель Фемиды отказал ей в прошении.

Эрика Герцег, родом из Закарпатья, переехала в Киев в апреле 2011 года. Работала моделью вплоть до 2013 года, когда она приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру». На этом шоу Эрика Герцег, Миша Романова и Анастасия Кожевникова составили коллектив под руководством наставницы Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы «ВИА Гра».