В Германии начнут проверять мобильные телефоны депортируемых беженцев

У беженцев, подлежащих депортации из Германии, в принудительном порядке проверят мобильные телефоны. Это стало возможным после принятия нового закона о репатриации мигрантов.

По новым правилам можно будет обойти процедуру согласия человека на обработку личных данных: ранее проверка телефонов разрешалась только с разрешения заявителя или по решению суда, пишет lenta.ru.

В местных отделениях Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев установят программное обеспечение, позволяющие проверять до 2400 устройств в день.

По оценке центрального реестра по учету иностранцев, около 213 тысяч человек подлежат немедленной высылке из страны.

29 января министр финансов Германии Вольфганг Шойбле признал, что решение о массовом приеме беженцев в 2015 году было ошибочным.

11 января глава МВД ФРГ Томас де Мезьер сообщил о резком сокращении числа беженцев, прибывших на территорию страны. По его данным, за 2016 год в Германию въехали 280 тысяч мигрантов, тогда как годом ранее — 890 тысяч.