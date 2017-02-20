Молдавские и украинские правоохранители разоблачили схему хищения автомобилей в ЕС

Украинские пограничники совместно с полицией Молдовы разоблачили схему хищения элитных автомобилей в странах Европейского Союза.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, пишет УНИАН.

Отмечается, что в результате взаимодействия оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы с представителями полиции Молдовы на территории сопредельной страны разоблачена преступная группировка из числа молдавских граждан, которая специализировалась на угоне дорогостоящих автомобилей.



Далее машины перемещали в Молдову под видом транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины. Также проводилась замена действительных регистрационных документов и номерных знаков по схеме «двойников», а именно - на реально существующие в Украине автомобили.

В дальнейшем машины предоставлялись в аренду физическим лицам на территории Молдовы.

«По результатам совместных действий на территории Республики Молдова ликвидирована международная преступная схема. На этой неделе изъято четыре элитных автомобиля - Range Rover и три BMW», - сообщили в пограничном ведомстве.

Сейчас назначена соответствующая экспертиза. Также проводятся мероприятия по установлению членов преступной группы из числа граждан Украины.





