"Кунг-фу-бабушка": китаянка занимается единоборствами в 94 года

В китайской провинции Чжецзян обнаружили 94-летнюю женщину, которая, несмотря на свой солидный возраст, мастерски владеет приёмами восточных единоборств.

В частности, кунг-фу, которым начала заниматься ещё в четырёхлетнем возрасте, пишет life.ru.

За 90 лет своей практики она отточила своё мастерство, но до сих пор продолжает тренировки. За навыки и тягу к спорту местные жители ласково и уважительно называют старушку "кунг-фу-бабушка".

Её соседи утверждают, что, несмотря на возраст, женщина продолжает тренировки. Для этого она встаёт очень рано и сперва обходит всю деревню пешком, прежде чем приступить к упражнениям. Сама же Чжан называет такой образ жизни секретом своего долголетия.