Молдавские производители вина и крепких напитков получили шесть из семи Больших золотых медалей на дегустационном конкурсе Black Sea Region WineS&Spirits Contest, который прошел в Кишиневе 15-17 февраля.
Мероприятие организовано Poliproject Exhibitions совместно с Союзом энологов Молдовы, сообщает ИНФОТАГ.
Обладателем двух Больших золотых медалей стал завод Calarasi Divin за два образца ликеров - Calarasi Divin cu miere и Calarasi Divin cu miere si migdale. Еще две медали получила винодельня Vinuri de Comrat за кагор и мускат.
Также за Кагор главную награду получила компания Basarabia-lwin invest. Молдавский производитель Barza Alba примкнул к числу лауреатов и получил Большую золотую медаль за дивин Codru XXO – 20 лет.
Седьмую главную медаль получила Sarajishvili (Грузия) за коньяк шестилетней выдержки. Этот производитель второй год подряд становится лауреатом главной награды конкурса Black Sea Region.
Больше всех медалей завоевал комбинат Cricova – 12, на втором месте находятся сразу три компании — Fautor, Vinuri de Comrat и Agro Industrial Ceres (Румыния), у них по девять наград.
Замыкает первую тройку Vinaria-Purcari, у которой восемь медалей. Всего было разыграно более 130 медалей – Большая золотая, золотая и серебряная. Такое большое количество наград объясняется рекордным количеством проб, представленных на конкурсе – более 430 образцов.
По словам организаторов, 90% проб, участвовавших в конкурсе, получили баллы, позволяющие претендовать на награды, но победили сильнейшие.
В конкурсе участвовали виноделы Румынии, Украины, Грузии, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Италии, России, Беларуси, Азербайджана.
Конкурс проводится под патронатом Международной организации винограда и вина (OIV) и по ее регламенту, что делает его одним из самых требовательных к качеству конкурсных проб. Оценка проводится анонимно по системе из 100 баллов, при этом награждается только 30% образцов, а конкурсная комиссия состоит на 70% из иностранных экспертов.
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