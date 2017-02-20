«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000

На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины.

В 2007 году тэто творение создал автоконструктор из Черновцов Василий Лазаренко. Чтобы создать уникальный автомобиль из дерева, «украинский Папа Карло» бросил работу и продал две машины, пишет mail.ru.

Он ежедневно работал над дубовым кузовом по 16 часов, а в общей сложности на реализацию проекта житель Черновцов потратил почти полтора года своей жизни.

Кузов из натуральной дубовой древесины — вовсе не единственная «изюминка»: левая половинка машины, за которую автор просит $50 000, — это «донорский» Opel Ascona 1981 года, а правая — стилизация под кабриолет 1930-х годов.

Автоконструктор утверждает, что его творение не горит и не тонет, поскольку дерево пропитано защитными составами. Впрочем, неясно, может ли вообще машина выезжать из гаража — судя по отсутствию номеров, автомобиль даже не зарегистрирован.