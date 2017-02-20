Первый в мире магазин марихуаны для автомобилистов откроют в США

Торговая точка под названием «Перекати-поле Экспресс» начнет работать уже в марте.

Попечительский совет американского города Парашют (штат Колорадо) согласовал лицензию для магазина по продаже марихуаны, который будет специализироваться на реализации своей продукции клиентам с автомобилем, пишет mail.ru.

Предполагается, что магазин «Перекати-поле Экспресс» (Tumbleweed Express) будет работать по принципу продажи через открытое окно.

Впрочем, для бизнеса будут действовать ряд ограничений.

Например, владельцам магазина будет запрещено продавать марихуану лицам моложе 21 года, также клиент встретит отказ в случае, если такой пассажир просто присутствует в салоне автомобиля.

Кроме того, владельцам необычного по формату магазина будет запрещено выставлять товар на витрину.

Ожидается, что «Перекати-поле Экспресс» начнет работать в марте 2017 года.