Король Нидерландов пригласил на юбилей голландцев, родившихся в тот же день

Король Нидерландов Виллем-Александр, отмечающий 27 апреля свое 50-летие, пригласит на праздник 150 подданных, которые родились в тот же день, говорится в сообщении королевского дворца.

В гости к монарху можно записаться на специальном сайте. Третьего марта будет проведена жеребьевка для отбора необходимого числа претендентов, пишет РИА Новости.

Помимо совпадающей даты рождения, кандидаты должны прожить в Нидерландах не менее 20 лет, а их возраст на момент дня рождения должен быть кратным пяти.