В Египте казнят десять футбольных фанатов

Кассационный суд Египта подтвердил 20 февраля смертный приговор, вынесенный десяти участникам крупнейших в истории страны беспорядков на футбольном матче в городе Порт-Саид между командами "Аль-Масри" и "Аль-Ахли" в феврале 2012 года, приведших к гибели 72 человек.

Большинство погибших оказалось болельщиками "Аль-Масри", которые в панике пытались выбраться со стадиона после того, как радикальные фанаты "Аль-Ахли" прорвались после игры на поле и пытались атаковать противоположную трибуну. В давке и в результате драк погибли более 70 человек, около 300 получили ранения.

Нынешний риговор кассационного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Помимо приговоренных к смертной казни, десять человек получили срок в 15 лет заключения, четырнадцать болельщиков проведут в тюрьме 10 лет, и еще пятнадцать – пять лет. все приговоренные обвинялись в убийствах и попытках убийств, пишет vesti.ru.

Еще в марте 2013 года суд утвердил смертный приговор по этому делу в отношении 21 обвиняемого. При этом приговор суда вызвал массовые столкновения с полицией в Порт-Саиде, в ходе которых погибли несколько десятков человек, сотни получили ранения.

В феврале 2014 года апелляционный суд назначил новое судебное разбирательство в отношении 62 подсудимых. В июне 2015 года судья вынес смертный приговор в отношении уже только 11 фанатов.

Среди приговоренных к пятилетнему сроку оказался бывший начальник полиции Порт-Саида. В 2015 году радикальные фанатские группировки были официально запрещены в Египте.