Суррогатные куры будут нести яйца вымирающих видов птиц

Редактирование генома в очередной раз даёт удивительные результаты. На этот раз биологам и генетикам из Шотландии удалось сделать из кур-несушек суррогатных матерей. Предполагается, что они будут откладывать яйца исчезающих и экзотических видов птиц.

Технология на деле выглядит так. На первом этапе учёные "выключают" ген , который отвечает за репродуктивную способность, и в итоге куры теряют возможность самостоятельно нести яйца. На здоровье птиц это никак не сказывается.

На следующем этапе курам с отредактированным геномом, пока они развиваются в яйце, вживляются донорские зародышевые клетки других пород. В результате на свет появляются суррогатные куры, которые вырастая могут нести яйца, содержащие всю генетическую информацию пород доноров.

Кроме того, как пишут исследователи, суррогатные куры помогут улучшить производство так называемых коммерческих несушек и птиц с высоким качеством мяса. Также технология может способствовать размножению видов, устойчивых к инфекциям, например, к птичьему гриппу.

Команда биологов и генетиков уже собрала более 500 образцов клеток 25 различных пород. Сейчас они содержатся в специальной камере при температуре минус 150 градусов по Цельсию, что гарантирует жизнеспособность клеток в течение десятилетий.