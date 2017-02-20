Под Киевом жестоко убили экс-главу правления банка

В селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области жестоко убили бывшего председателя правления Астра Банка Романа Чумака. Об этом сообщил председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов на своей странице в Facebook.

"Убили моего друга, крестного моего сына. Он был патриотом и волонтером", – написал Наумов.

Как уточняют Украинские новости, в ночь на 15 февраля неизвестные проникли в жилой дом в селе Старые Петровцы, отжав пластиковое окно. Связав хозяина, преступники пытали его, чтобы получить информацию о деньгах и материальные ценности.

От полученных телесных повреждений Чумак скончался на месте преступления. Преступники забрали с собой сейф, передает korrespondent.net.

До 2010 года Чумак возглавлял корпоративный бизнес в УкрСиббанка в должности заместителя председателя правления. В 2010 году он стал директором группы компаний "Октава Капитал". В 2015 году был председателем правления Астра Банка.