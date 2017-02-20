Guardian: Звезда кино послевоенной Германии была шпионкой СССР

Актриса Марика Рекк, популярная в послевоенный период в Германии, оказалась советским агентом. Об этом говорится в рассекреченных документах немецкой разведки, пишет Guardian.

При этом известно, что одной из любимейших актрис в Германии долгое время запрещали сниматься в кино за слишком явную близость к нацистскому режиму.

Согласно обнародованным данным, с 1940-го года девушка работала на стороне Кремля и передавала в Москву секреты Третьего рейха.

Рекк родилась Каире в 1913 году у венгерских родителей и провела свое детство в Будапеште. В качестве агента КГБ ее завербовал менеджер Ханс Хоффмайстер, который тоже работал на советскую разведку. Также по данным документов, ее супруг режиссер Георг Якоби тоже работал на советскую разведку.

В СМИ и раньше приводились версии о том, что Рекк была советским шпионом и якобы принадлежала к разведывательной группе Яна Черняка, который завербовал ее в 1937 году, отмечает korrespondent.net