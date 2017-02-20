Ученые нашли разницу между мужской и женской дружбой

Представители разных полов поддерживают дружеские отношения разными способами — к такому выводу пришли исследователи из Оксфордского университета, пишет Guardian.

Ученые попросили тридцать учеников старших классов составить списки своих друзей и указать, насколько тесными были их дружеские связи. Через четыре месяца после исследования участники эксперимента закончили школу, и многие из них разъехались по разным городам. Позже, через 9 и 18 месяцев после первого опроса, молодых людей попросили вновь указать те же данные, что и в первый раз.

Выяснилось, что для того, чтобы сохранять дружеские отношения на расстоянии, женщинам достаточно лишь периодически общаться по телефону. А вот мужчины в буквальном смысле предпочитают словам дела: чтобы оставаться друзьями, им необходимо что-то делать вместе — например, ходить на футбол или в паб, говорится в статье, передает РИА Новости.

По словам руководителя исследования Робина Данбара, результаты показывают, что на дружбу серьезно влияют гендерные различия. "Возможно, именно поэтому у женщин связи между близкими друзьями гораздо теснее, и они так болезненно реагируют на их разрыв", — цитирует ученого Guardian. В отличие от женщин, мужчины смотрят на дружбу проще. "У них есть своя компания, в которой чаще всего четыре человека. Если мужчина отдаляется от друзей, то, как говорится, "с глаз долой — из сердца вон". Он просто найдет себе новых приятелей", — говорит Данбар.