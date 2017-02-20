Трое задержанных по делу о нападении на магазин в Ставченах арестованы

Трое задержанных по делу о нападении на магазин в Ставченах помещены под предварительный арест. Им предъявили обвинение в хулиганстве. Еще одного участника потасовки взяли под стражу сразу после выписки из больницы. Остальных ищут.

"Я только сегодня заключила контракт со своим клиентом. Мы еще не успели обсудить его позицию. Безусловно, он настаивает на своей невиновности", - заявила адвокат Инна Перцу.



Прокуроры же считают, что на свободе подозреваемых оставлять нельзя. У некоторых из них ранее уже были проблемы с законом.



"Прежде всего, их подельники по-прежнему скрываются от следствия. Кроме того, мы исходим из тяжести совершенного преступления, а также из опасности, которую эти люди представляют для общества", - отметил прокурор Роман Речан.



Еще один фигурант этого дела остается в больнице. Его тоже возьмут под стражу после выписки.



На магазин в Ставченах напали 17 февраля. Агрессоры стали крушить витрины, избили сотрудников и выломали дверь в кабинет владельца. Тот достал пистолет, убил одного из нападавших и ранил троих. Следователи уверены, что это была самооборона. Нападавшим грозит до семи лет тюрьмы за хулиганство.