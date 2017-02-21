В нынешнем учебном году в школу не пошли более ста детей

Более ста детей не зачислили в школу в текущем учебном году. А ещё примерно 150 ребят бросили учёбу. Таковы данные Министерства просвещения.

По данным Минпросвета, из более ста не зачисленных в школу детей 27 должны были пойти в начальные классы, ещё 88 - учащиеся среднего звена.

Больше всего таких несовершеннолетних в Штефан-Водском, Кагульском, Чимишлийском, Резинском, Сорокском и Теленештском районах, а также в Кишиневе и Бельцах.

Из почти 150 школьников, бросивших учёбу, 19 посещали начальные классы, ещё 129 - среднее звено. Зачастую учёбу бросают дети из Кишинёва, Бельц, а также Окницкого, Кантемирского, Кагульского и Рышканского районов.

В основном, всё это происходит из-за того, что сами родители не хотят записывать детей на учёбу. А бросают несовершеннолетние школу из-за проблем со здоровьем, а некоторые начинают бродяжничать.





