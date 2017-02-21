В Национальной библиотеке открылась выставка книг на турецком

Произведения Михая Эминеску, Григория Виеру, а также русского классика Александра Пушкина на турецком языке можно найти на выставке, открытой в Национальной библиотеке. Здесь же представлены книги о культуре турецкого народа. Мероприятие организовали в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Турцией.

На выставке представлены более 200 книг по истории, а также о культуре, достопримечательностях и традициях турецкого народа. На мероприятии присутствовали замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз и министр культуры Молдовы, Моника Бабук.

"За эту четверть века наши отношения с Молдовой получили значительное развитие. Надеюсь, что в 2017 году мы заложим основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества ещё на 25 лет. Это важный год. Намечены визиты президентов и премьеров", - рассказал замминистра иностранных дел Турции, Ахмет Йылдыз.

"Это мероприятие продолжает культурные события, которые объединяют два народа и два государства. Наши столь продолжительные отношения пережили разные периоды, но мы извлекли столько уроков, что сегодня можем гордиться дружбой между нашими странами", - добавила министр культуры, Моника Бабук.

Руководство Национальной библиотеки обрадовалось поступлению в книжный фонд.

"Эта книга представлена в электронном виде, она доступна в любое время, читать её можно и дома. Большинство книг в одном экземпляре, их можно будет читать только в библиотеке. Но возможны исключения, некоторые можно будет взять с собой", - добавила директор Национальной библиотеки, Елена Пинтилие.

Власти отметили, что продолжат сотрудничество. Девятого марта, в рамках фестиваля "Мэрцишор", в Национальном дворце имени Николая Сулака пройдёт концерт, на который приглашены и коллективы из Гагаузии.







