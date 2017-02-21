Произведения Михая Эминеску, Григория Виеру, а также русского классика Александра Пушкина на турецком языке можно найти на выставке, открытой в Национальной библиотеке. Здесь же представлены книги о культуре турецкого народа. Мероприятие организовали в рамках празднования 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Турцией.
На выставке представлены более 200 книг по истории, а также о культуре, достопримечательностях и традициях турецкого народа. На мероприятии присутствовали замминистра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз и министр культуры Молдовы, Моника Бабук.
"За эту четверть века наши отношения с Молдовой получили значительное развитие. Надеюсь, что в 2017 году мы заложим основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества ещё на 25 лет. Это важный год. Намечены визиты президентов и премьеров", - рассказал замминистра иностранных дел Турции, Ахмет Йылдыз.
"Это мероприятие продолжает культурные события, которые объединяют два народа и два государства. Наши столь продолжительные отношения пережили разные периоды, но мы извлекли столько уроков, что сегодня можем гордиться дружбой между нашими странами", - добавила министр культуры, Моника Бабук.
Руководство Национальной библиотеки обрадовалось поступлению в книжный фонд.
"Эта книга представлена в электронном виде, она доступна в любое время, читать её можно и дома. Большинство книг в одном экземпляре, их можно будет читать только в библиотеке. Но возможны исключения, некоторые можно будет взять с собой", - добавила директор Национальной библиотеки, Елена Пинтилие.
Власти отметили, что продолжат сотрудничество. Девятого марта, в рамках фестиваля "Мэрцишор", в Национальном дворце имени Николая Сулака пройдёт концерт, на который приглашены и коллективы из Гагаузии.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. В голову придут плодотворные идеи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул