Самолет врезался в торговый центр в Мельбурне, пятеро погибших

Легкомоторный самолет во вторник врезался в торговый центр рядом с австралийским городом Мельбурн.

На борту самолета находились пять человек. По данным полиции, все они погибли, сообщает ВВС.

Торговый центр в момент инцидента был закрыт.

В полиции пояснили, что повезло, что в момент аварии никто не находился вблизи магизина или на парковке рядом с ним.

"Сегодня отчаянно грустный день", - заявил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс. Он назвал это тяжелейшим авиационным происшествием в штате за последние 30 лет.