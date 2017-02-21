Пятеро подростков задержаны в Лондоне по подозрению в терроризме

Пятеро молодых людей арестованы в Лондоне по подозрению в подготовке теракта, заявила полиция города.

Во вторник были проведены обыски по четырем адресам в британской столице.

В результате были арестованы пятеро подростков. Самому младшему из них 15 лет, а старшему - 19 лет.

Среди задержанных есть двое 17-летних юношей и один 16-летний.

По мнению полиции, они хотели покинуть страну, чтобы присоединиться к запрещенной организации, сообщает ВВС.

Сейчас полиция допрашивает всех пятерых задержанных. Дополнительной информации на данном этапе полиция не приводит.

По данным британских СМИ, молодые люди намеревались примкнуть к джихадистам из группировки "Исламское государство".