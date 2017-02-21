Молдова хочет запустить прямой авиарейс в Казахстан

Об этом заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Юрий Киринчук на встрече с генеральным консулом Казахстана в Молдове Игорем Мусалимовым, на которой стороны обсудили развитие двусторонних отношений в области транспорта.

По сообщению Минтранса Молдовы, консул Казахстана приветствовал идею открытия прямого авиарейса между Молдовой и Казахстаном, отметив, что этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании молдо-казахской смешанной комиссии, пишет point.md.

Стороны договорились, что в апреле или мае этого года состоится заседание Совместной комиссии в области транспорта для решения ряда возникших ранее проблем.

Юрий Киринчук и Игорь Мусалимов говорили также и о выдаче лицензий для перевозок между Молдовой и Казахстаном. Они высказали уверенность в том, что отношения между двумя странами и в будущем будут такими же хорошими, как и в настоящее время.