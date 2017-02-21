Средняя процентная ставка по кредитам снизилась на 0,19 процентных пунктов

Средняя процентная ставка по новым кредитам в январе снизилась на 19 процентных пунктов и составила 11 целых 55 сотых процентов.

По данным Национального банка, самыми востребованными по-прежнему остаются кредиты на срок от двух до пяти лет.

Эти займы с начала этого года составили чуть более трети от общего числа кредитов, выданных в леях. Между тем, средняя процентная ставка по новым кредитам, выданных в валюте, составила пять целых 26 сотых, на три десятых процентных пункта меньше, чем в декабре 2016.

Тем временем, процентная ставка по депозитам в леях достигла почти семи процентов. А вот ставка по вкладам в валюте составила примерно 2%.





